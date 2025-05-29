Kylie Jenner neden hep siyah giydiğini açıkladı

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, iki çocuğunun babası Travis Scott ile ayrılmasının ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliklerini uzun süre gizli tutan ikili artık sık sık kırmızı halıda bir araya geliyor. Birlikte basketbol maçı izlemeye de giden ikilinin stili de gündem oluyor.



27 yaşındaki Jenner'ın tarzındaki değişim ise hayranlarının dikkatini çekti. Sevgilisine ödül törenlerinde eşlik eden Jenner'ın hep siyah tercih etmesi merak konusu oldu.

İLGİ ÇEKMEK İSTEMİYOR Harper's Bazaar dergisine konuşan yıldız "Geçenlerde kendi kendime 'Bir tane daha siyah elbises giyemem' diyordum ki mükemmel bir siyah elbise elime ulaştı. Giydiğim elbiseler her ne kadar çok güzel ve ikonik olsalar da aynı zamanda ilgiyi üzerine çekmemenin de en iyi yolu. " ifadelerini kullandı.