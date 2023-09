Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Kylie Jenner'ın Timothee Chalamet ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Jenner, "Call Me By Your Name", "Dune" ve "Bones and All" filmleriyle tanınan ve şu sıralar Hollywood'un gözde isimlerinden olan genç oyuncu Timothee Chalamet ile 2023 ABD Açık Tenis Turnuvası'na katıldı.