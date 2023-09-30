Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi

Rapçi Travis Scott ile iki çocuk sahibi olan realite şov yıldızı Kylie Jenner, oğlunu 2022 yılının şubat ayında dünyaya getirmişti. Oğlunun adını Wolf Jacques olarak açıklayan Jenner, doğumdan bir ay sonra oğlunun adını değiştirdiklerini açıklamıştı.

Jenner, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla isim değişikliğini duyurmuştu.