Kylie Jenner oğlunun adını doğumundan 16 ay sonra değiştirdi

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu dünyaya getiren realite şov yıldızı Kylie Jenner, oğlunun adını resmi olarak değiştirdi.

Kylie Jenner oğlunun adını doğumundan 16 ay sonra değiştirdi

Reality show yıldızı ve milyarder girişimci , rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile 2022 yılının şubat ayında erkek bebek sahibi olmuştu. Oğlunun adını Wolf Jacques olarak açıklayan Jenner, doğumdan bir ay sonra ikinci çocuklarının ismini değiştirdiklerini açıklamıştı.

Kylie Jenner oğlunun adını doğumundan 16 ay sonra değiştirdi - 1

"BU İSİMLE KENDİSİ GİBİ HİSSETMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

24 yaşındaki Amerikalı yıldız, haberi dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla duyurmuştu.

22 yaşındaki yıldız, oğlunun adını resmi olarak değiştirdi. Artık çiftin oğlunun adı "Aire" oldu.

Kylie Jenner oğlunun adını doğumundan 16 ay sonra değiştirdi - 2

Scott ile Jenner'ın 5 yaşında Stormi adında bir kız çocuğu bulunuyor.

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