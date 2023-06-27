Kylie Jenner oğlunun adını doğumundan 16 ay sonra değiştirdi

"BU İSİMLE KENDİSİ GİBİ HİSSETMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"



24 yaşındaki Amerikalı yıldız, haberi dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla duyurmuştu.



22 yaşındaki yıldız, oğlunun adını resmi olarak değiştirdi. Artık çiftin oğlunun adı "Aire" oldu.

Scott ile Jenner'ın 5 yaşında Stormi adında bir kız çocuğu bulunuyor.