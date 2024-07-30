"Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga nişanlandı. Gerçek adı Stefani Germanotta olan şarkıcı ile girişimci Michael Polansky uzun süredir birliktelik yaşıyor.



Olimpiyatlar'a katılan şarkıcı, Fransa Başbakanı Gabriel Attal'a sevgilisini "nişanlım" diye tanıttı. 38 yaşındaki şarkıcı, resmen nişanlandığını açıklamasa da Polansky'yi nişanlısı olarak tanıtması dikkatlerden kaçmadı.

