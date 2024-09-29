Lady Gaga, sevgilisinin evlilik teklifini şaka sanmış!

Olimpiyatlar'a katılan şarkıcı, Fransa Başbakanı Gabriel Attal'a sevgilisini "nişanlım" diye tanıtmıştı. 38 yaşındaki şarkıcı, resmen nişanlandığını açıklamasa da Polansky'yi nişanlısı olarak tanıtması dikkatlerden kaçmadı.

"Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga nişanlandı. Gerçek adı Stefani Germanotta olan şarkıcı ile girişimci Michael Polansky uzun süredir birliktelik yaşıyor.

Vogue dergisine konuşan Gaga, Polansky'nin evlenmek teklifini şaka sandığını söyledi. Şarkıcı, "1 Nisan'da bana evlenme teklifi etti, ben de şaka yapıyor sandım" dedi.

Lady Gaga, Olimpiyatlar'da sevgilisini "Nişanlım" diye tanıtmasıyla ilgili "Aslında bir süre daha bu sırrı saklamak istiyordum ama kameralara yakalandım" dedi.

İlk kez 2020 yılında Las Vegas'ta bir partide birlikte görüntülenen çift, Super Bowl'da aşklarını resmen ilan etmişti.