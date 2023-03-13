Lady Gaga'nın Oscar törenindeki değişimi gündem oldu

95. Oscar Ödülleri dün gece Los Angeles’ta yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde sahne alan Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga'nın ani kıyafet değişimi gündem oldu.

Lady Gaga'nın Oscar törenindeki değişimi gündem oldu

Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı , dün gece düzenlenen 95. Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Film dünyasının enlerinin seçildiği gecede Top Gun: Maverick filmi için seslendirdiği "Hold My Hand" şarkısıyla aday olan Gaga, stilindeki değişimiyle dikkat çekti.

Lady Gaga'nın Oscar törenindeki değişimi gündem oldu - 1

Geçtiğimiz hafta Gigi Hadid'in defilede giydiği Versace elbiseyi kırmızı halıda tercih eden şarkıcı, koyu göz makyajı ve kırmızı rujuyla Oscar ruhuna yakışan gösterişli bir görünüm sundu. Ancak her şey sahneye çıktığı anda değişti.

Lady Gaga'nın Oscar törenindeki değişimi gündem oldu - 2

SAHNEDE KOT TİŞÖRT GİYDİ

Top Gun: Maverick filmi için seslendirdiği "Hold My Hand" şarkısını canlı bir şekilde seslendiren Gaga, sahnede kot pantolon ile tişört tercih etti. Öte yandan şarkıcının makyajsız oluşu da dikkat çekti.

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