Lana Del Rey paylaştı: Düğünden yeni poz
"Summertime Sadness", "Born to Die", "Young and Beautiful" gibi şarkılarla tanınan Lana Del Rey, düğününden yeni bir kareyi paylaştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, 26 Eylül 2024'te Louisiana'da timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Jeremy Dufrene ile evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lana Del Rey, geçtiğimiz haftalarda eşiyle yeni fotoğraflarını paylaşmıştı.
Sakin bir hayat süren 40 yaşındaki ünlü şarkıcının mutluluk pozları büyük ilgi görmüştü.
Lana Dey Rey, birinci evlilik yıl dönümü öncesi düğününden yeni bir fotoğraf paylaştı. Ünlü çftin birbirinin gözlerinin içine baktığı kare büyük ilgi gördü.
Öte yandan Lana Del Rey'den önce bir evlilik daha yapmış olan Jeremy Dufrene'ın 3 çocuğu bulunuyor.
Daha önce müzisyen Evan Winiker ile nişanlanan ancak daha sonra ayrılan Lana Del Rey'in ise ilk evliliği.
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