Lara Paşalı'dan kızı Pera ile yeni kare

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer'de başrol oynayan Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı, kızı Pera ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Lara Paşalı'dan kızı Pera ile yeni kare

Oyuncu Selahattin Paşalı ile mutlu birlikteliklerini 2022 yılında Bodrum'da nikahla taçlandıran Lara Paşalı, evlendikten kısa bir süre kızı Pera'yı kucağına almıştı.

Şimdilerde ailesiyle tatilin tadını çıkaran Lara Paşalı, kızı Pera ile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Lara Paşalı'dan kızı Pera ile yeni kare - 1

Havlularla ayna karşısında poz veren Lara Paşalı ile Pera'nın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi. 2 yaşındaki Pera, annesine benzetildi.

Lara-Selahattin Paşalı'nın kızları Pera 2 yaşında: İyi ki doğdun

Lara-Selahattin Paşalı'nın kızları Pera 2 yaşında: İyi ki doğdun

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"EN İYİ ARKADAŞIM"

Öte yandan Lara Paşalı, geçtiğimiz ay 2 yaşına basan kızının doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Ünlü isim, paylaşımına "En iyi arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum anneciğim" notunu düşmüştü.

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