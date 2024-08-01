Lara Paşalı'dan kızı Pera ile yeni kare

Oyuncu Selahattin Paşalı ile mutlu birlikteliklerini 2022 yılında Bodrum'da nikahla taçlandıran Lara Paşalı, evlendikten kısa bir süre kızı Pera'yı kucağına almıştı.
Şimdilerde ailesiyle tatilin tadını çıkaran Lara Paşalı, kızı Pera ile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Havlularla ayna karşısında poz veren Lara Paşalı ile Pera'nın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi. 2 yaşındaki Pera, annesine benzetildi.
"EN İYİ ARKADAŞIM"
Öte yandan Lara Paşalı, geçtiğimiz ay 2 yaşına basan kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.
Ünlü isim, paylaşımına "En iyi arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum anneciğim" notunu düşmüştü.
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