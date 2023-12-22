Lara Paşalı'dan Selahattin Paşalı'ya: Kalbimi çalan adam

Başrollerini Barış Falay ve Gökçe Bahadır ile paylaştığı "Ömer" dizisinde "Ömer Ademoğlu" karakterini hayat veren Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu ile mutlu bir evliliği olan ve Pera adında bir kızı olan Lara Paşalı, son paylaşımıyla gündem oldu.