Lara-Selahattin Paşalı çiftinden mutluluk pozu

Star TV'de iki sezon boyunca izleyici karşısına çıkan Ömer'de Gökçe Bahadır ile başrolleri paylaşan Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

2022 yılında Lara Paşalı ile Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine Selahattin Paşalı evlendikten kısa bir süre kızı Pera'yı kucağına almıştı.