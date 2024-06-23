Lara-Selahattin Paşalı çiftinden mutluluk pozu

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer'de başrol oynayan ve dizi final yaptıktan sonra ailesiyle Bodrum'a giden Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Lara-Selahattin Paşalı çiftinden mutluluk pozu

Star TV'de iki sezon boyunca izleyici karşısına çıkan Ömer'de Gökçe Bahadır ile başrolleri paylaşan Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

2022 yılında Lara Paşalı ile Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine Selahattin Paşalı evlendikten kısa bir süre kızı Pera'yı kucağına almıştı.

Lara-Selahattin Paşalı çiftinden mutluluk pozu - 1

"AŞK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ünlü çift, Ömer dizisi final yapınca Bodrum'a gitti. Tatilin tadını çıkaran ikiliden Lara Paşalı, eşiyle fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Lara Paşalı, paylaştığı kareye "Aşk" notunu düştü.

Lara Paşalı paylaştı: Selahattin Paşalı ve kızı Pera'dan yeni kare

Lara Paşalı paylaştı: Selahattin Paşalı ve kızı Pera'dan yeni kare

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