Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan açıklama

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’un lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Yaşadığı sağlık sorununun mesajını aylar önce veren Özoğuz, sosyal medya hesabından kendisine gelen desteğe teşekkür etti, son durumunu açıkladı.

Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan açıklama

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Athena Hakan baba oldu

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Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfoma tedavisi hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 

"GEREKENLER YAPILMAKTA VE İYİ DE GEÇİYOR"

Özoğuz, "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.

Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan açıklama - 1
Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği öğrenilmişti.

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