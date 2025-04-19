Levent Yüksel'den romantik paylaşım

Usta şarkıcı Levent Yüksel sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. 60 yaşındaki, 2020 yılında İzmir'de sade bir törenle Özlem Öztürk ile dünyaevine girmişti.



Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, evlilik yıl dönümünü sosyal medyada kutladı.



Yüksel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Hikayenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, aşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor."

