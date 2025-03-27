Lewis Hamilton ile Sofia Vergara'nın aşkı kısa sürdü

Lewis Hamilton şu sıralar özel hayatıyla gündemde. Ünlü Formula 1 pilotunun, Modern Family dizisinin yıldızı Sofia Vergara ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz ocak ayında New York'ta arkadaşlarının da katıldığı bir öğle yemeğinde yan yana görüntülenen çiftin yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Radar Online'ın haberine göre, 40 yaşındaki Hamilton ile ünlü oyuncunun birlikteliği iki ay sürdü. İddialara göre, 52 yaşındaki Vergara'nın Hamilton ile birlikteliği konusunda istekli olduğu ve onu 'mükemmel bir erkek arkadaş' olarak gördüğü iddia edildi.

"TERK EDİLMİŞ HİSSEDİYOR"

Ancak Formula 1 efsanesinin aynı fikirde olmadığı ortaya çıktı. Vergara'nın kendini 'terk edilmiş' hissettiği belirtildi. İddialara göre ikili, hala görüşüyor ancak 'iletişimin tek taraflı' olduğu belirtildi.



Aşk iddialarına yönelik Vergara'dan da Hamilton cephesinden de açıklama gelmedi.

"ANNE DEĞİL, BÜYÜKANNE OLMAYA HAZIRIM"



Öte yandan 2023 yazında 10 yıllık evliliğini sonlandıran Sofia Vergara, ayrılık sebebini şu sözlerle açıklamıştı:



"Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil."

Önceki evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Vergara, "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

