Lewis Hamilton yeni bir aşka mı yelken açtı?

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Lewis Hamilton 'ın, şarkıcı Raye ile aşk yaşadığı iddia edildi. Daily Mail'in haberine göre, Lewis Hamilton, F1 Büyük Britanya Grand Prix'inde, şarkıcı hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. 40 yaşındaki F1 şampiyonu, etkinlikte performans sergileyen 27 yaşındaki şarkıcı hakkında "Raye'in konseri, yarıştan sonra gittiğim ilk konserdi ve harikaydı." dedi.

Hamilton "Aslında Silverstone'da gittiğim ilk konserdi, bu yüzden onu görmek harikaydı. Artık sanatçıların buraya gelebilmesi harika." dedi.

MailOnline'a özel olarak konuşan bir kaynak, "Dün gece Lewis'i sahnenin kenarında gördüm. Onu orada görünce çok şaşırdım ama tüm konser boyunca kaldı ve ona gerçekten destek verdi." dedi.

"Escapism" ve "Oscar Winning Tears" gibi şarkılarla tanınan İngiliz şarkıcı Raye, bu yıl Oscar Ödülleri'nde sahne almıştı.

