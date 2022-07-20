Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin Almanya'da evlendi

Tescilli güzel ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile dünyaevine girdi.



İtalya'da evlenme teklifi aldığını söyleyen Tuğutlu, "Evlilik işini hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde zaten evlilik teklifini almıştım. Araya pandemi girdi ve çok uzadı. İnsanların çok gözüne sokmak istemedik. Büyük bir düğün benim için çok da önemli değil zaten" diyerek evlendiğini açıkladı.



32 yaşındaki Tuğutlu, "Ailemin büyük kısmı Almanya'da olduğu için düğünü orada gerçekleştirdik" diye konuştu.