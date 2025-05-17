Lider Şahin ile Ecem Çırpan'dan mutluluk pozu

Lider Şahin ve sevgilisi Ecem Çırpan, tatil için Karadağ 'ı tercih etti. Perast'a giden ikiliden mutluluk pozu geldi. Şahin ile Çırpan'ın tatil fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin, uzun yıllardır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, zaman zaman keyifli anlarını sosyal medyadan paylaşıyor.

"DÖRTNALA SEVDİM SENİ"

Öte yandan ünlü çift, birkaç ay önce ilişkilerinin dördüncü yılını kutlamıştı. Lider Şahin, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisine "Dörtnala sevdim seni" diye seslenirken; Çırpan da "Hiç kimse bilemez beni senin bildiğin kadar. Dört yılımıza, sevgilim. İyi ki..." ifadelerini kullanmıştı.