Lily Collins anne oldu: Seni dünyalar kadar seviyoruz

Oyuncu Lily Collins ile yönetmen Charlie McDowell, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftten bebek müjdesi geldi. Lily Collins ile Charlie McDowell, ilk bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımda bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu ve ona Tove Jane adını verdiklerini açıkladı.

Collins ile McDowell, duygularını "Muhteşem taşıcıyı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz" sözleriyle ifade etti.