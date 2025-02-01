Lily Collins anne oldu: Seni dünyalar kadar seviyoruz
Emily in Paris dizisiyle gündemde olan Lily Collins ile yönetmen eşi Charlie McDowell'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, taşıcıyı anne yöntemiyle bebek sahibi olduklarını duyurdu.
Oyuncu Lily Collins ile yönetmen Charlie McDowell, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftten bebek müjdesi geldi.
Lily Collins ile Charlie McDowell, ilk bebeklerine kavuştu. Ünlü çift, sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımda bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu ve ona Tove Jane adını verdiklerini açıkladı.
Collins ile McDowell, duygularını "Muhteşem taşıcıyı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz" sözleriyle ifade etti.
Öte yandan ünlü çiftin minik kızlarına verdiği isimle ilgili bir ayrıntı da dikkat çekti. Şimdilerde Tove Jansson'un kitabının bir uyarlaması olacak olan The Summer Book adlı film üzerine çalışan McDowell, bebeğinin isminin Tove kısmında ünlü yazardan esinlendi.
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