Lily James video yaparak depremzedeler için bağış toplayacak

Dünya yıldızları Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım ve bağış çağrıları yapmayı sürdürüyor.



Son olarak "Pam & Tommy" dizisinin yıldızı Lily James, depremzedelere para toplamak için bir yardım kampanyası başlattı.



James, iki haftalığına bir platforma katıldığını duyurdu.



Ünlü oyuncu, bu platformda hayranlarının isteği üzerine onlara özel videolar hazırlayacak. Özel video isteyenler James'e 125 dolar ödeyecek. James de bu paranın önemli bir bölümü depremzedeler için bağışlayacak.



Sosyal medyasında yayınladığı bir video ile bu haberi duyuran sanatçı, "Mümkün olduğu kadar çok para toplamak için yardımlarınızı bekliyorum.' dedi.



James ile birlikte Mira Sorvino, Melissa Joan Hart, Christina Milian, Tori Spelling, Maggie Wheeler gibi 200'ye yakın ünlü isim de bu yardım kampanyasına destek veriyor.



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