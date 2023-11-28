Linda Evangelista: Kimsenin nefes alışını duymak istemiyorum

"MEME KANSERİ YÜZÜNDEN ÖLMEYECEĞİM"



Öte yandan geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda son beş yılda iki kez meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklayan ünlü model, ikinci teşhisin ardından onkoloğuna "Göğsüme bir delik açın. Güzel görünmesini istemiyorum. Kazı yapmanı istiyorum. İşin bittiğinde göğsümde bir delik görmek istiyorum. Beni anlıyor musun? Ben bundan ölmeyeceğim" dediğini anlatmıştı.



Zorlu bir ameliyat daha geçirdiğini belirten Evangelista, “Şu an iyiyim ama harika değilim. Kanserin yeniden belirme riski yüksek. Hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ve yanında gelen her şey de bonus” demişti.