Linda Evangelista: Kimsenin nefes alışını duymak istemiyorum

Cindy Crawford, Naomi Campbell gibi meslektaşlarıyla süpermodel kavramını yaratan modellerden biri olan Linda Evangelista, Sunday Times'a verdiği yeni röportajda romantik bir ilişki istemediğini belirtti.
Hayatında birisi olmadığını ve ilişki durumunu değiştirmek gibi bir planının da bulunmadığını açıklayan Evangelista, şu ifadeleri kullandı:
"İlgilenmiyorum. Artık kimseyle yatmak istemiyorum. Birinin nefes alışını duymak istemiyorum."
Şimdilerde 58 yaşında olan Linda Evangelista, Fransız model Gerard Marie'yle 1987-1993 yılları arasındaki çalkantılı evliliği, Twin Peaks'in yıldızı Kyle MacLachlan'la nişanlanması ve 17 yaşındaki oğlu Augie'nin babası milyarder iş insanı François-Henri Pinault'le birlikteliği ile adından söz ettirmişti.
"MEME KANSERİ YÜZÜNDEN ÖLMEYECEĞİM"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda son beş yılda iki kez meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklayan ünlü model, ikinci teşhisin ardından onkoloğuna "Göğsüme bir delik açın. Güzel görünmesini istemiyorum. Kazı yapmanı istiyorum. İşin bittiğinde göğsümde bir delik görmek istiyorum. Beni anlıyor musun? Ben bundan ölmeyeceğim" dediğini anlatmıştı.
Zorlu bir ameliyat daha geçirdiğini belirten Evangelista, “Şu an iyiyim ama harika değilim. Kanserin yeniden belirme riski yüksek. Hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ve yanında gelen her şey de bonus” demişti.
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