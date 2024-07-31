Lisa Kudrow 61 yaşında: Friends yıldızlarından rol arkadaşlarına kutlama

Jennifer Aniston ve Courteney Cox, "Friends" dizisinde birlikte rol aldıkları dostları Lisa Kudrow'un doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladılar.



"BU SÜPER KADINA MUTLU YILLAR" Aniston, 61 yaşına basan Kudrow ile Friends setinden bir pozunu paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Bu süper kadına mutlu yıllar, seni seviyorum" notunu düştü.



Jennifer Aniston, ardından setten görüntüler içeren bir videoyu da "Lisa Kudrow'un kahkahası bulaşıcı" diyerek paylaştı.



"SENİ DAHA FAZLA SEVEMEZDİM" Courteney Cox da yakın dostuna "Doğum günün kutlu olsun Loot'um! Seni bundan daha fazla sevemezdim" diye seslendi.