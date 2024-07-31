Lisa Kudrow 61 yaşında: Friends yıldızlarından rol arkadaşlarına kutlama

Yıllardır popülerliğini koruyan "Friends" dizisinde "Phoebe" karakterini canlandıran Lisa Kudrow, 61 yaşına bastı. Dizinin başrollerinden Jennifer Aniston ve Courteney Cox da yakın arkadaşlarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Lisa Kudrow 61 yaşında: Friends yıldızlarından rol arkadaşlarına kutlama

Jennifer Aniston ve Courteney Cox, "Friends" dizisinde birlikte rol aldıkları dostları Lisa Kudrow'un doğum gününü hesaplarından kutladılar.

"BU SÜPER KADINA MUTLU YILLAR"

Aniston, 61 yaşına basan Kudrow ile Friends setinden bir pozunu paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Bu süper kadına mutlu yıllar, seni seviyorum" notunu düştü.

Jennifer Aniston, ardından setten görüntüler içeren bir videoyu da "Lisa Kudrow'un kahkahası bulaşıcı" diyerek paylaştı.

Lisa Kudrow 61 yaşında: Friends yıldızlarından rol arkadaşlarına kutlama - 1

"SENİ DAHA FAZLA SEVEMEZDİM"

Courteney Cox da yakın dostuna "Doğum günün kutlu olsun Loot'um! Seni bundan daha fazla sevemezdim" diye seslendi.

Lisa Kudrow 61 yaşında: Friends yıldızlarından rol arkadaşlarına kutlama - 2

Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer ve Matt LeBlanc'ın başrolleri paylaştığı ve 1994-2004 yılları arasında ekrana gelen "Friends", dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesine sahip.

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