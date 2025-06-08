Loki'nin yıldızı Tom Hiddleston ikinci kez baba oluyor

Thor, Yenilmezler ve Kong: Kafatası Adası gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Tom Hiddleston'tan müjdeli haber geldi.



Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Zawe Ashton ile birlikte olan Hiddleston'ın ikinci kez baba olacağı ortaya çıktı.



2022 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan ünlü çiftten Zawe Ashton, hamileliğini Vogue dergisine açıkladı.

