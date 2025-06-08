Loki'nin yıldızı Tom Hiddleston ikinci kez baba oluyor
Marvel sinema evreninin sevilen kötü karakteri Loki'ye hayat veren İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, ikinci kez baba oluyor.
Thor, Yenilmezler ve Kong: Kafatası Adası gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Tom Hiddleston'tan müjdeli haber geldi.
Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Zawe Ashton ile birlikte olan Hiddleston'ın ikinci kez baba olacağı ortaya çıktı.
2022 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan ünlü çiftten Zawe Ashton, hamileliğini Vogue dergisine açıkladı.
Ardından ünlü çift, Tom Hiddleston'ın son filmi The Life of Chuck filminin İngiltere galasına katıldı. Zawe Ashton'ın büyüyen karnı dikkat çekti.
Greta, The Handmaid's Tale ve Black Mirror gibi yapımlarla öne çıkan Ashton ile Hiddleston, 2019 yılında tanışmış ve 2021 yılında Tony Ödülleri'nde ilk kırmızı halı pozlarını vermişti.
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