Lopez-Affleck çiftinin "hayallerini süsleyen" malikane neden hala satılmadı?

İddialara göre, bazı emlakçılar istenen fiyatın çok yüksek olduğunu ve en az yüzde 15 düşürülmesi gerektiğini düşünüyor.

Çiftin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzalamadığı biliniyor. Ünlü çift, Beverly Hills'teki malikanenin satışından ortak pay alacak.

2000'Lİ YILLARIN EN POPÜLER ÇİFTİYDİ



İkili, 2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılıyordu. İkili, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak çift, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı. Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.



Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden iki çocuğu, Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden ise 3 çocuğu var.



NEDEN AYRILDILAR?



20 yıl sonra bir araya gelen çiftin neden ayrıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Jennifer Lopez'in “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanma davası açtığı Ben Affleck, hakkında ortaya atılan aldatma iddialarını yalanladı. Page Six'in haberine göre, Ben Affleck, Lopez'i değiştiğine inandırdı. Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in, evlilikleri süresince bu göremediği aktarıldı. 2000'li yıllarda birlikte olan çiftin "kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması" nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.



Bir kaynak PageSix'e "Kameraların önünde olmadıklarında her şey yolundaydı ancak hayatlarının en mutlu zamanlarında birbirleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı" dedi.