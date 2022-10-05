Love Island yarışmasını kazanan Ekin-Su Cülcüloğlu'ndan yeni anlaşma

İngiltere’de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı programı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu 1 milyon sterlinlik reklam anlaşmasının ardından şimdi de sevgilisi Davide Sanclimenti ile bir televizyon programına imza atacak.

Love Island yarışmasını kazanan Ekin-Su Cülcüloğlu'ndan yeni anlaşma

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Ekin-Su Cülcüloğlu, "Love Island" yarışmasını kazandı

Ekin-Su Cülcüloğlu, "Love Island" yarışmasını kazandı

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İngiltere’de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı programı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu 50 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu. Yarışma sonrası yıldızı parlayan çift önce 1 milyon sterlinlik reklam anlaşması yaptı.

Ekin-Su ve yarışmayı birlikte kazandığı sevgilisi Sanclimenti, yeni bir televizyon programı için anlaştı.

'Homecoming' (Eve Dönüş) adlı programda sevgililer, ülkeleri olan İtalya ve Türkiye'yi ziyaret edip deneyimlerini anlatacak ikilinin programdan ne kadar kazanacagi ise henüz açıklanmadı.

Love Island yarışmasını kazanan Ekin-Su Cülcüloğlu'ndan yeni anlaşma - 1

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