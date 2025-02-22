Lvbel C5 çok konuşulan "HavHavHav" şarkısını savundu: İnsanlar yanlış anladı

Son günlerde "HavHavHav" şarkısıyla tepkilerin odağında olan Lvbel C5, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. 23 yaşındaki rapçi, çok konuşulan şarkısıyla ilgili açıklama yaptı.

Lvbel C5 çok konuşulan "HavHavHav" şarkısını savundu: İnsanlar yanlış anladı

Şimdilerde "HavHavHav" şarkısıyla müzik dünyasında da eleştirilerin hedefinde olan Lvbel C5, Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk oldu.

23 yaşındaki rapçi gündemden düşmeyen "HavHavHav" şarkısıyla ilgili açıklama yaptı.

Lvbel C5 çok konuşulan "HavHavHav" şarkısını savundu: İnsanlar yanlış anladı - 1

Ünlü isim, "Bu çok ayrı oldu. Orada havlamak yok. İnsanlar beni yanlış anladı, onlar arkadan havlarlar dedim" ifadelerini kullandı.

Şarkısının sözlerini Hülya Avşar'a cümle cümle açıklayan Lvbel C5, "Bu da benim stilim. Şarkı Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Danimarka'da top listelere girdi. Oralarda henüz konser vermedim ama bu şarkıdan sonra aştım" dedi ve ekledi:

"Beni Türkiye'de hemen eleştirdiler. Bir kısım benden nefret ediyor."

Lvbel C5 çok konuşulan "HavHavHav" şarkısını savundu: İnsanlar yanlış anladı - 2

"EN ÇOK LİNÇLENEN İNSAN BENİM"

Piyasada en çok linçlenen kişi olduğunu söyleyen Lvbel C5, "Sadece müziğime baktım. Birebir kavgam bile yoktur benim. Bir sebepleri yok bu başarıya yorulacak oluyor benim özelimde" dedi.

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