Lvbel C5 hakkında tahliye kararı

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği suçlamasıyla 5 Mayıs'ta tutuklanan "Lvbel C5" ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında tahliye kararı verildi.

Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu" kapsamında 5 Mayıs'ta avukatıyla ifadesinin alınması için Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfadesinin ardından Bodur, adliyeye sevk edildi. Gebze Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Süleyman Burak Bodur'un mahkemede verdiği ifadede, "şarkılarında geçen sözleri kasıtlı yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun suç olduğunu bilmediğini" söylediği öğrenildi.

Bodur'un avukatının yaptığı itiraz, bugün karar bağlandı. Mahkeme, Bodur'un tutuksuz yargılanmasına karar verdi.