Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü internetten 5 TL'ye satışa çıkardı

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından, bu defa Mabel Matiz'den ilginç bir ödül tepkisi geldi.



Mabel Matiz 2019'da kendisine "En İyi Klip" dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com adlı site üzerinden 5 TL’ye satışa çıkardı.

Şarkıcı, Altın Kelebek ödülünü “Sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” sözleriyle satış sitesine koydu.

Mabel Matiz’in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü sanatçı, X'ten (Twitter) de konuya ilişkin paylaşımları beğendi.