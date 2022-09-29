MacKenzie Scott Jeff Bezos'tan sonra ikinci eşi Dan Jewett'ten de boşanıyor

Amerikalı milyarder iş insanı Jeff Bezos ile olan evliliğini üç yıl önce bitiren MacKenzie Scott, ardından eski fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendi. Ancak bu evliliği diğerinden çok daha kısa sürdü.



Scott, fen bilgisi öğretmeni Jewett'ten 1,5 yıl sonra ayrılık kararı aldı.



Bezos'tan boşanmasının ardından aldığı 38 milyar dolar tazminatla dünyanın en zengin kadınlarından olan Scott, resmi olarak mahkemeye boşanma başvurusunu da yaptı.



Scott, New York Times’a göre, pazartesi günü Washington eyaleti mahkemesine boşanma isteğini bildirdi.



Scott ve Jewett’in üzerinde anlaşmaya vardığı mülk paylaşımı evlilik sözleşmesiyle belirlenecek.