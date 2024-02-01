Mad Men yıldızı Elisabeth Moss anne oluyor

The Handmaid's Tale dizisinin yıldızı ABD'li oyuncu Elisabeth Moss anne olacağını açıkladı.

Mad Men yıldızı Elisabeth Moss anne oluyor

Mad Men, The Invisible Man ve The Handmaid's Tale gibi yapımlarla tanınan oyuncu Elisabeth Moss anne oluyor. 41 yaşındaki oyuncu, hamileliğinin çok iyi gittiğini ve çok şanslı hissettiğini söyledi.

Oyuncu son yıllarda özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Moss, son olarak komedyen Fred Armisen ile evliydi, ikili 2011'de ayrıldı.

Mad Men yıldızı Elisabeth Moss anne oluyor - 1 The Handmaid's Tale

Moss, Margaret Atwood'un kitabından uyarlanan The Handmaid's Tale dizisinde rol alıyor.

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