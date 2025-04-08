Madonna ve Elton John arasındaki 11 yıllık küslük bitti

Elton John'un 2004 yılında Madonna'yı hedef göstererek yaptığı ''Ne zamandan beri ağız oynatmak canlı müzik oluyor?'' açıklaması, magazin dünyasında büyük ses getirmişti. Madonna'nın sözcüsü, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını beirterek, Elton John'u yalanlamıştı.

''AĞZINDAN ÇIKAN İLK SÖZ 'BENİ AFFET' OLDU''

Madonna, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yıllardır konuşmadığı meslektaşı Elton John ile barıştıklarını duyurdu. 66 yaşındaki yıldız isim, Elton John ile verdiği pozuna, şu notu düştü:

''Lise yıllarımda sahnede onu izlemek, hayatımın gidişatını değiştirdi. Yıllarca hayran olduğum bir sanatçının beni onaylamadığını açıkça dile getirmesi, canımı yakmıştı. Daha sonra Elton John'un SNL'e konuk olduğunu duydum ve yanına gidip onunla yüzleşmeye karar verdim. Beni görür görmez ağzından çıkan ilk cümle 'Beni affet' oldu. Böylece aramızdaki duvar yıkıldı. Birbirimize sarıldık. Sonra bana benim için bir şarkı yazdığını ve işbirliği yapmak istediğini söyledi.''