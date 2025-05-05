Madonna'dan 29 yaşındaki sevgilisine romantik kutlama
Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Madonna, erkek arkadaşı Akeem Morris'in 29'un yaş günü partisinden paylaşım yaptı.
Pop müziğin ikonik ismi Madonna, gerek sahne gösterileri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 66 yaşındaki ünlü şarkıcı, bir süredir kendisinden 37 yaş küçük Akeem Morris ile aşk yaşıyor.
Madonna, erkek arkadaşı Akeem Morris'in 29'un yaş günü partisinden paylaşım yaptı.
Pop yıldızı "Unutulmayacak bir gece" notuyla yaptığı paylaşımda üç çocuğu Mercy, Stella ve Estere'ye de yer verdi.
Madonna'nın erkek arkadaşı, yaş günü partisinde şarkıcının dans yeteneğini sergilediği anları paylaşmayı ihmal etmedi.
Akeem Morris'in "Teşekkür ederim karıcığım" notu ise dikkatlerden kaçmadı.
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