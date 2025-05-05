Madonna'dan 29 yaşındaki sevgilisine romantik kutlama

Pop müziğin ikonik ismi Madonna , gerek sahne gösterileri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 66 yaşındaki ünlü şarkıcı, bir süredir kendisinden 37 yaş küçük Akeem Morris ile aşk yaşıyor.

Pop yıldızı "Unutulmayacak bir gece" notuyla yaptığı paylaşımda üç çocuğu Mercy, Stella ve Estere'ye de yer verdi.



Madonna'nın erkek arkadaşı, yaş günü partisinde şarkıcının dans yeteneğini sergilediği anları paylaşmayı ihmal etmedi.