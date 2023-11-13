Mahir Günşiray’ın acı günü: Eşi Claude Leon hayatını kaybetti

Mahir Günşiray’ın eşi Claude Leon Günşiray yaşamını yitirdi. Claude Leon Günşiray’ın vefat haberi Tiyatro Oyunevi’nin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımla duyuruldu.

"SEVMEYİ BİLEN, ÖĞRETEN RUHU HER DAİM BİZİMLE KALACAK"

Yapılan paylaşımda, “Acı Kayıp... Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotoğraf ve enstalasyon dehası, kocası Mahir Günşiray’ın 26 yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı, kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel’in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı, Jean-Claude ve Nuria Leon’un sevgili biricik kızları, Laure ve Fabrice’in canı şahane espritüel kardeşi, Camille, Clemant ve Coline’nin tatlı halası, Lucille ve Alban’ın şeker teyzesi, tüm Leon ailesinin sevgilisi, Can Günşiray’ın cici annesi, Baluna’nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı, denizlerin meleği… Bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda, onların hepsinin unutulmaz varlığı, ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil. Çok büyük bir boşluk… Tarifsiz bir acı… Her zaman sıcak bedeninin kokusu… Sevmeyi bilen… sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak" denildi.