Mahkemeden Kemal Gülman ile Feryal Gülman için soyadı kararı

Mahkeme, Kemal Gülman'ın isteği üzerine eski eşi Feryal Gülman'ın soyadını kullanmaması talebini kabul etti.

Mahkemeden Kemal Gülman ile Feryal Gülman için soyadı kararı

Haberler 17.05.2022 - 15:25 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 15:27

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Kemal Gülman ile Feryal Gülman'ın boşanma davasında tablo krizi

Kemal Gülman ile Feryal Gülman'ın boşanma davasında tablo krizi

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Boşanmalarının ardından Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında tazminat davası sürerken mahkeme, Kemal Gülman'ın isteği üzerine eski eşi Feryal Gülman'ın soyadını kullanmaması talebini kabul etti.

Hürriyet'in haberine göre; Feryal Gülman, karar ve boşanma sonrası artık evlemeden önceki soyadı Sarımuratoğlu'nu kullanacak.

Dava sürecinin nasıl başladığını anlatan Feryal Gülman, sekiz yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini açıklamıştı. Eşinin telefon konuşmalarını yakaladıktan sonra kendisini takip ederek ihaneti gözleriyle gördüğünü iddia eden Feryal Gülman, eşinin oğullarıyla da görüşmediğini söylemişti.

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