Mahkemeden Kemal Gülman ile Feryal Gülman için soyadı kararı

Boşanmalarının ardından Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında tazminat davası sürerken mahkeme, Kemal Gülman'ın isteği üzerine eski eşi Feryal Gülman'ın soyadını kullanmaması talebini kabul etti.



Hürriyet'in haberine göre; Feryal Gülman, karar ve boşanma sonrası artık evlemeden önceki soyadı Sarımuratoğlu'nu kullanacak.



Dava sürecinin nasıl başladığını anlatan Feryal Gülman, sekiz yıl önce boşanma davası açmaya nasıl karar verdiğini açıklamıştı. Eşinin telefon konuşmalarını yakaladıktan sonra kendisini takip ederek ihaneti gözleriyle gördüğünü iddia eden Feryal Gülman, eşinin oğullarıyla da görüşmediğini söylemişti.