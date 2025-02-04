Mahmut Tuncer'in acı günü: Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kayınvalidesi Yüksel Özsoy, hayatını kaybetti. Tuncer, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakkal Amca, Altın Dişli Hayriye, Jandarma, Leylo gibi şarkılarıyla tanınan Mahmut Tuncer, aldığı acı haberle sarsıldı.
Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Tuncer'in eşi Işıl Tuncer'in annesi Yüksel Özsoy hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
63 yaşındaki Mahmut Tuncer, vefat haberini şu sözlerle duyurdu:
"Annemiz Yüksek Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız."
Ünlü türkücü, ardından kayınvalidesinin cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı.
Mahmut Tuncer'in annesi Yüksek Özsoy, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
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