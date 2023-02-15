Mahsun Kırmızıgül: Lütfen yardım etmeye devam edin!

Binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Mahsun Kırmızıgül, meslektaşı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile koordineli şekilde yardım çalışmalarına katılıyor.



Instagram hesabından 'Acıyaman' mesajı ile bir video yayınlayan sanatçı, ildeki son durum hakkında bilgi verdi ve yardım çağrısında bulundu.



"HER GÜN SAHADAYIZ"



Kırmızıgül, "Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları bitmek üzere. Depremin ikinci gününde kalabalık olan şehir gittikçe yalnızlaşıyor. Barınak için her güm ekibimle sahadayız. Özel insanlara çadır, battaniye, soba ulaştırmaya devam ediyoruz. Buradaki acılı insanlar hangi şartlarda nasıl yaşıyorlarsa, biz de onlarla aynı şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Araçların içinde, sokaklarda ateş başlarında sabahı bekliyoruz. İnsanlar kayıplarına ağlıyor, insanlar hala canının derdindeler. Lütfen yardım etmeye devam edin" ifadelerini kullandı.



"HAYATIMIN TOKADINI YEDİM"



Adıyaman'a gittikten sonra sosyal medyada art arda paylaşımlar yapan ünlü isim, "Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim" ifadelerini kullanmıştı.