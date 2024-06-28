Mahsun Kırmızıgül: Bundan böyle jön oynayacağım

Sektörde jön sıkıntısı olduğunu söyleyen Mahsun Kırmızıgül,  gelecek projelerinden bahsetti.

Mahsun Kırmızıgül: Bundan böyle jön oynayacağım

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kırmızıgül "Dizi ve sinema sektörü ciddi anlamda erkek jön sıkıntısı çekiyor. Yıllardır gelen tekliflere kapıları kapatmıştım ama yeni aldığım kararla bundan sonra gelen teklifleri değerlendireceğim" dedi. 

Sanatçı sözlerine  2025 yılında beni heyecanlandıran bir projede yer alacağım. Öyle şaşı, kekeme, arka planda olan bir karakter oynamayacağım. Bundan böyle jön oynayacağım. Seneye net olarak söylüyorum, çok özel bir projede oyunculuk yapacağım." diye devam etti.

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