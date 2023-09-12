Mahsun Kırmızıgül: Sevenlerime sanat hayatım boyunca saygısızlık yapmadım

Sahneye şort ve ceketle çıktığı görüntüler sosyal medyada gündem olunca eleştirilere maruz kalan Mahsun Kırmızıgül, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mahsun Kırmızıgül: Sevenlerime sanat hayatım boyunca saygısızlık yapmadım

Yaz aylarını konserlerle geçiren Mahsun Kırmızıgül'ün Bodrum konserinde ceketinin altına giydiği şortla sahneye çıktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Giyim tarzı nedeniyle tepki çeken Mahsun Kırmızıgül, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"KOSTÜMÜMÜ DEĞİŞTİRİNCE SEYRİCİLER İÇİN YENİDEN SAHNEYE ÇIKTIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, “Sosyal medyada bir ay önce sahnede şort giymemle ilgili şimdilerde eleştiriler yapılıyor. Olay şöyle oldu. Bodrum sahnesinde program bitince sahneden indim ve üstümdeki sahne kostümlerimi günlük giydiğim kıyafetlerle değiştirdim. Yaklaşık 8-10 dakika sonra kulisin arka kapısından çıkarken, mekanı hınca hınç dolduran değerli dinleyicilerim bir daha çıkmam için ortalığı adeta yıktığını gördüm" dedi.

Mahsun Kırmızıgül: Sevenlerime sanat hayatım boyunca saygısızlık yapmadım - 1

"DİNLEYENLERİME HİÇ SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Kırmızıgül, sözlerine “Seyircinin beni tekrar sahneye çağırdığını duyar duymaz, üstüme bir ceketi son anda giyerek tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldım. Dinleyicilerden de giydiğim kıyafetimden dolayı özür diledim. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben dinleyenlerime, beni seven canlarıma sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım. İddia ediyorum benim kadar dinleyicilerine daha saygılı bir sanatçı yok bu alemde. Buda böyle biline" diye devam etti.

MAGAZİN HABERLERİ

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