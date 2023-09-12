Mahsun Kırmızıgül: Sevenlerime sanat hayatım boyunca saygısızlık yapmadım

"DİNLEYENLERİME HİÇ SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Kırmızıgül, sözlerine “Seyircinin beni tekrar sahneye çağırdığını duyar duymaz, üstüme bir ceketi son anda giyerek tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldım. Dinleyicilerden de giydiğim kıyafetimden dolayı özür diledim. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben dinleyenlerime, beni seven canlarıma sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım. İddia ediyorum benim kadar dinleyicilerine daha saygılı bir sanatçı yok bu alemde. Buda böyle biline" diye devam etti.