Mahsun Kırmızıgül yardım istedi: Samandağ'da 200 kişi muz serasında yaşıyor

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde binlerce can kaybı ve yıkıma neden olan iki büyük deprem sonrası gönüllülük esasıyla, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bölgede görev yapıyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgede yardım seferberliği yürüten Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaklaşık 200 kişinin kaldığı bir muz serasının görüntülerini paylaştı.



44 GÜNDÜR SERADA YAŞIYORLAR



Kırmızıgül, “Antakya'nın Samandağ ilçesinde eski bir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanların da olduğu 200 kişi, tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gittim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, banyoları, çadırları yok" diyerek, Kızılay ve AFAD'dan yardım istedi.

Kırmızıgül, muz serasının sahibinin fotoğrafını da paylaşarak, “Antakyalı yoksul bir çiftçi olan Şevki Uzel abim, deprem olunca sokakta kalan tüm komşularını muz serasının üstünü derme çatma kapatarak tam 44 gündür kahramanca barındırıyor. İşte gerçek kahraman" dedi.