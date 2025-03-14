Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: Peş peşe kayıplar insanın yüreğini dağlıyor

"BENİ ÖZ EVLATLARINDAN AYIRMAZDI"

Acı haberi "Bugün annemiz Zühre Bazencir’in vefat haberini aldım, içim yanıyor" diye duyuran Kırmızıgül, sözlerine "Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağlıyor. O beni çok severdi, her zaman dualarında yer verirdi. Üvey evlat olduğum halde beni evlatlarından ayırmazdı. Onun sevgisini ve hayır dualarını daima yüreğimde taşıyacağım. Bir anne kaybetmek tarifsiz bir acı… Kardeşim Yusuf ve diğer kardeşlerim, hepimizin başı sağ olsun. Annemiz bugün rahmete gittti ve bugün defnedildi. Taziyesi, Bingöl Mirzan Mahallesi Şehitlik Camii’nde yapılacak. Ne yazık ki yurt dışında olduğum için ne cenazesine ne de taziyesine yetişemiyorum. Bu da acımı daha da derinleştiriyor. Rabbim rahmet eylesin, mekânı cennet olsun…" diye devam etti.