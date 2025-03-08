Mahsun Kırmızıgül'ün anne özlemi: Tarağını kızım için saklıyorum

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bezencir 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti. Kırmızıgül'ün 99 yaşında hayata veda eden annesinin Alzheimer​ hastası olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü isim, konuyla ilgili daha önce "En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor. Annem beni tanımıyor. Allah herkese yardımcı olsun. Çağın en büyük hastalığı... Sağlığında yanında bulunduğumuz anne-babalarımızın zor zamanlarında yanında olmak durmak gerekiyor" paylaşımını yapmıştı.

"ANNEMİ KAYBETTİĞİMDE EN ZOR ŞEY EVİNİ BOŞALTMAKTI" Diyarbakır'da toprağa verdiği annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annesini andı. Sosyal medya hesabından annesiyle fotoğraflarını paylaşan Mahsun Kırmızıgül, "Annemi kaybettiğimde en zor şey, onun yaşadığı evi boşaltmaktı. O eşiği geçmek, eşyalarına dokunmak, nefes aldığı odalara yeniden bakmak… Bana çok zor geldi. Ayaklarım o eve gitmeye varmadı, yüreğim dayanmadı. Kapısından bile geçemedim. Annem, hayatı boyunca hep paylaşmayı öğütleyen bir kadındı. Vasiyeti üzerine eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ben ise yıllardır başına bağladığı tülbenti ve tarağını getirmelerini istedim. O tülbenti her yere yanımda taşıyorum, çünkü hâlâ annemin kokusu var üzerinde. Ne zaman koklasam, yanımda beliriyor gibi oluyor. Ellerini saçımda hissediyorum sanki. O an, annemi ne kadar çok özlediğimi anlıyorum. Tarağını ise kızım için saklıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül annesini son yolculuğuna uğurladı Haberi Görüntüle