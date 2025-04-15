Mahsun Kırmızıgül'ün anne özlemi: Yerini kimse dolduramıyor
Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bezencir, 6 Aralık'ta hayatını kaybetti. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda annesine olan özlemini dile getirdi.
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir, 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.
Diyarbakır'da toprağa verdiği annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla özlemini dile getirdi.
"SENSİZ HEP BİR YANIM EKSİK"
Annesinin yokluğuyla baş etmeye çalıştığını ifade eden Mahsun Kırmızıgül, paylaşımına şu notu düştü:
"Sen gideli aylar oldu ama ben hâlâ sana tam olarak veda edemedim. Gözüm seni arıyor, sesin kulaklarımda çınlıyor. Söylediklerin aklımdan çıkmıyor, komik hallerin hâlâ yüzümü güldürüyor. Seninle Zazaca konuşmayı çok özlüyorum. Sensiz hep bir yanım eksik. Bir annenin yerini kimse dolduramıyor, kimse senin kadar içten ve karşılıksız sevmiyor."
"EN BÜYÜK GÖNÜL SIZIM"
Mahsun Kırmızıgül, aylar önce de annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor. Annem beni tanımıyor. Allah herkese yardımcı olsun. Çağın en büyük hastalığı... Sağlığında yanında bulunduğumuz anne-babalarımızın zor zamanlarında yanında olmak durmak gerekiyor."
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