Mahsun Kırmızıgül'ün anne özlemi: Yerini kimse dolduramıyor

"SENSİZ HEP BİR YANIM EKSİK"

Annesinin yokluğuyla baş etmeye çalıştığını ifade eden Mahsun Kırmızıgül, paylaşımına şu notu düştü:

"Sen gideli aylar oldu ama ben hâlâ sana tam olarak veda edemedim. Gözüm seni arıyor, sesin kulaklarımda çınlıyor. Söylediklerin aklımdan çıkmıyor, komik hallerin hâlâ yüzümü güldürüyor. Seninle Zazaca konuşmayı çok özlüyorum. Sensiz hep bir yanım eksik. Bir annenin yerini kimse dolduramıyor, kimse senin kadar içten ve karşılıksız sevmiyor."