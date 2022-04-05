Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir'e 5 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, şüphelinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada müşteki Seval Bazencir’e hitaben "Seni elime geçirirsem geberteceğim" şeklinde tehditte bulunduğu, müştekinin olayla ilgili olarak şikayetçi olmasının üzerine soruşturma başlatıldığı, ardından 15 Mart 2022 tarihinde müşteki Bazencir’in şikayetinden vazgeçtiği ancak şüphelinin üzerine atılı suçun takibinin şikayet şartına bağlı olmadığı belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ, 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Şüpheli Bazencir’in suçlamaları kabul ettiği ve pişman olduğunu belirttiği iddianamede, şüpheli hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



NE OLMUŞTU?



Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 9 Mart günü Beşiktaş’ta beş yıllık eşi Seval Bazencir ile telefonda tartışmış, eşi görüşmek istememesine rağmen evinin kapısına dayanarak kapıyı baltayla açmaya çalışmıştı. Olay sırasında Seval Bazencir, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basarak yardım istemişti.