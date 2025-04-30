Malatya'daki Porga Vadisi doğal güzellikleriyle öne çıkıyor
Malatya'daki Porga Vadisi, Doğu Anadolu’nun saklı hazinelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı, Orta, Öncü ve Salkonak köylerini kapsayan Porga Vadisi, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkıyor.
Adıyaman sınırında yer alan vadi, özellikle kuzey yamaçlarından süzülen kar sularıyla Çat Barajı’nı besleyen önemli su kaynaklarından biri olma özelliği taşıyor.
Porga Vadisi; kendine özgü iklimi, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile dikkat çekerken, barındırdığı nadir kelebek ve böcek türleriyle de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.
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