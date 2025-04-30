Malatya'daki Porga Vadisi doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı, Orta, Öncü ve Salkonak köylerini kapsayan Porga Vadisi, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Porga Vadisi; kendine özgü iklimi, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile dikkat çekerken, barındırdığı nadir kelebek ve böcek türleriyle de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.