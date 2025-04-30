Malatya'daki Porga Vadisi doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Malatya'daki Porga Vadisi, Doğu Anadolu’nun saklı hazinelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Malatya'daki Porga Vadisi doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı, Orta, Öncü ve Salkonak köylerini kapsayan Porga Vadisi, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

sınırında yer alan vadi, özellikle kuzey yamaçlarından süzülen kar sularıyla Çat Barajı’nı besleyen önemli su kaynaklarından biri olma özelliği taşıyor.

Malatya'daki Porga Vadisi doğal güzellikleriyle öne çıkıyor - 1

Porga Vadisi; kendine özgü iklimi, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile dikkat çekerken, barındırdığı nadir kelebek ve böcek türleriyle de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

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