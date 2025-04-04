Manifest Grubu üyeleri kimler?

Manifest, Türkiye'nin yeni kız müzik grubudur ve altı yetenekli üyeden oluşmaktadır. Grup, Big5 Türkiye yarışmasının büyük finaliyle resmen kurulmuş ve Türkiye’nin müzik sahnesine iddialı bir giriş yapmıştır.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Lidya Pınar: 21 yaşında, Rus Dili ve Edebiyatı öğrencisi. Uzun yıllar buz pateni yapmıştır. ​



Hilal Yelekçi: 23 yaşında, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. En büyük tutkularından biri K-Pop'tur. ​



Zeynep Sude Oktay: 23 yaşında, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi. Profesyonel olarak dans etmektedir. ​



Mina Solak: 24 yaşında, Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu. Son beş yıldır profesyonel olarak dansla ilgilenmektedir. ​



Esin Bahat: Psikolog ve 24 yaşında. Aynı zamanda profesyonel dansçı.



Sueda Uluca: 20 yaşında, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi. 10 yıldır dans ediyor ve üç yıldır eğitmenlik yapıyor.