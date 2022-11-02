Manuel Neuer'e kanser teşhisi

Manuel Neuer, vatandaşı tenisçi Angelique Kerber ile cilt bakım ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti.

"CİLT KANSERİNE YAKALANDIM"



Alman kaleci "İkimizin de geçmişinde deri hastalıkları var. Cilt kanserine yakalandım ve üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım" dedi.



Kanser, Neuer'in futbol oynamasına engel olmasa da omzundaki sakatlık yüzünden Bayern Münih'in son 7 maçında forma giyemedi.



Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı belirsizliğini koruyor.



Buna karşın Bayern Münih teknik direktörü Nagelsman, Neuer'in Dünya Kupası'na kadar iyileşeceğini söyledi.