Margot Robbie: Hayatımda hiç bu kadar utanmamıştım

Filmde Ken’i canlandıran Ryan Gosling ile Los Angeles’ta çekimleri gerçekleştiren oyuncu, o anlar için ‘hayatımın en utanç verici’ ifadesini kullandı.

YÜZLERCE İNSAN DURUP ONLARI İZLEDİ

“Çok eğleniyor gibi görünüyorduk ama içten içe çok utanmıştık. Hayatımın en utanç verici anıydı” diyen Robbie, Los Angeles çekimlerinde çok fazla insanın durup film çekilirken onları izlediğini dile getirdi.



Barbie setinde neon kıyafetler için görülen ikilinin fotoğrafları sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Oyuncu, “Los Angeles’ta dış çekim yapacağımızı biliyordum. Giyeceğimiz kıyafetlerden dolayı ilgi çekeceğimiz biliyordum ama işler çığırından çıktı. Yüzlerce insan durmuş bizi izliyordu” dedi.

FİLMİN KONUSU



Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020’de duyuran Robbie, seyircilerine “filmin farklı olacağı” sözü vermişti.