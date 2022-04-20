Maria Sharapova ilk çocuğuna hamile

Rusyalı ünlü tenisçi Maria Shaparova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olmaya hazırlandığını duyurdu.



Bir süredir beraber olduğu İngiliz iş adamı Alexander Gilkes ile ilk bebeklerini beklediklerini duyuran 35 yaşındaki tenisçi "Değerli başlangıçlar. İki kişilik doğum günü pastasını yemek her zaman uzmanlık alanım olmuştur" notuyla bu fotoğrafını paylaştı.

2018 yılından beri beraber olduğu nişanlısı Gilkes'in Prens William ve Prens Harry ile çok iyi arkadaş olduğu biliniyor. Kendisi ayrıca Prenses Eugenie'nin 2018'deki düğününe de katılmıştı.



2020 yılında emekliliğe ayrıldığını açıklayan Sharapova, beş kere Grand Slam'i kazandı ve Forbes'un en çok kazanan kadın sporcuları listesine girdi.

