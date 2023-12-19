Mariah Carey ile Bryan Tanaka 7 yılın ardından ayrıldı

"My All", "Without You" ve "Emotions" gibi şarkılarla tanınan ikonik şarkıcı Mariah Carey ile sevgilisi Bryan Tanaka ayrılık kararı aldı. Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan çift, 2006 yılında birlikte çalışmaya başladı.
2016 yılında ilişki yaşamaya başlayan çift, 2017 yılında kısa bir ayrılık yaşamıştı.
Carey'nin her yıl Aspen tatiline birlikte gittiği Tanaka'nın bu yıl yanında olmaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Carey'nin eski eşi Nick Canon ile Moroccan ve Monroe adında ikiz çocukları var.
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