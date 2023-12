Mariah Carey ile Bryan Tanaka 7 yılın ardından ayrıldı

"My All", "Without You" ve "Emotions" gibi şarkılarla tanınan ikonik şarkıcı Mariah Carey ile sevgilisi Bryan Tanaka ayrılık kararı aldı. Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan çift, 2006 yılında birlikte çalışmaya başladı.

2016 yılında ilişki yaşamaya başlayan çift, 2017 yılında kısa bir ayrılık yaşamıştı.