Mariah Carey ile Bryan Tanaka 7 yılın ardından ayrıldı

"All I Want For Christmas Is You" (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı ile her yıl Noel döneminde en çok dinlenenlerde zirveye yerleşen ABD'li şarkıcı Mariah Carey ile 7 yıldır birliktelik yaşadığı Bryan Tanaka yollarını ayırdı.

Mariah Carey ile Bryan Tanaka 7 yılın ardından ayrıldı

"My All", "Without You" ve "Emotions" gibi şarkılarla tanınan ikonik şarkıcı Mariah Carey ile sevgilisi Bryan Tanaka ayrılık kararı aldı. Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan çift, 2006 yılında birlikte çalışmaya başladı.

2016 yılında ilişki yaşamaya başlayan çift, 2017 yılında kısa bir ayrılık yaşamıştı.

Mariah Carey ile Bryan Tanaka 7 yılın ardından ayrıldı - 1

Carey'nin her yıl Aspen tatiline birlikte gittiği Tanaka'nın bu yıl yanında olmaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Carey'nin eski eşi Nick Canon ile Moroccan ve Monroe adında ikiz çocukları var.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...