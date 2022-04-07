Mark Wahlberg Hollywood'a veda mı ediyor?

Dövüşçü ve Köstebek gibi başarılı yapımlarda başrolde oynayan Mark Wahlberg, verdiği bir röportajda set hayatının ve ailesinden aylarca uzak kalmanın giderek zorlaştığından bahsetti.



50 yaşındaki oyuncu, yeni filmi ‘Father Stu’nun Boston’daki prömiyerinde bu filmle birlikte hayatında yeni bir döneme girdiğini belirtti. “İlle de inanç üzerine bir hikayesi olmak zorunda değil ama insanlara yardım edebilecek konulara daha çok yoğunlaşmak istiyorum” diyen oyuncu, Hollywood’un daha anlamlı içeriklere kapılarını açmasını umduğunu dile getirdi.

