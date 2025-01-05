Marmarisli Ferdi Baba'nın serveti: Yarımada, koy ve 86 daire
Vefatıyla Türkiye'yi ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur’un uzun yıllardır ciddi bir servet oluşturduğu belirtildi. İlk kez bir film çekimi için gittiği Marmaris'e hayran olan Ferdi Tayfur, bu bölgede, içinde, bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaz aldı. Marmarisli Ferdi Baba olarak ilçenin sevgisini kazanan sanatçının ayrıca Adana'da 50, İstanbul'da 36'ya yakın evi olduğu, inşaat ve bir dizi alanda yatırımları olduğu belirtildi. Sanatçının uzun süredir yaşadığı Marmaris Adaköy Mahallesindeki Cennet Adasındaki denize sıfır konumdaki evinde de hüzün var, ilçe halkı sanatçı için başsağlığı mesajları yayınladı.
Ferdi Tayfur'un servetini, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'in internet siteleri haberleştirdi.
MarmarisManşet, sanatçının 1981 yılında Necla Nazır ile film çekmek için ilçeye geldiğini ve bu tarihten itibaren bölgeye hayran olduğunu yazdı. Habere göre sanatçı, burada sırayla önemli taşınmazlar almaya başladı. İlçede "Olmaz Olsun" isimli filmini çeken sanatçı, yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan ile buraya yerleşmeye karar verdi. Önce İçmeler'e yerleşen sanatçı, ardından Gökbel Villaları, sonra da bir apartman derken, en son vefatına kadar oturduğu Cennet Adası'ndaki mülkü aldı.
Ferdi Tayfur, uzun yıllar Türkiye'nin bir numaralı sanatçısıydı ve film ile müzik gelirlerinden önemli servet elde etti. Sanatçının tutumlu davranarak, ciddi gayrımenkul yatırımları yaptığı anlaşılıyor. Haberde, sanatçının Marmaris'te bir koy, bir yarımada, Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villası olduğu belirtildi.
2000'li yılların başından itibaren ilçede yaşayan sanatçıyı yöre halkı "Marmarisli Ferdi baba" olarak benimsedi.
Sanatçının farklı birlikten 5 çocuğu bulunuyor.
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