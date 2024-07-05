Marul Kafa lakaplı Mehmet Yıldırım'ın annesi hayatını kaybetti

Sosyal medyada Marul Kafa olarak tanınan Mehmet Yıldırım'ın annesi Havva Yıldırım, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Havva yıldırım 1.5 senedir kanser tedavisi görüyordu.

Marul Kafa lakaplı Mehmet Yıldırım'ın annesi hayatını kaybetti

Mara Kafa olarak bilinen Mehmet Yıldırım annesinin vefat haberini sosyal medyadan açıkladı. Daha önce kanser nedeniyle tedavi gördüğüne ilişkin üzüntüsünü paylaşan Marul Kafa, “Canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Öğle namazına müteakip Cihadiye Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun.” dedi.

Marul Kafa lakaplı Mehmet Yıldırım'ın annesi hayatını kaybetti - 1

KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Marul Kafa daha önce de yaptığı bir paylaşımda annesinin durumuna ilişkin, “Annem 4. Evre akciğer kanseri kemik ve karaciğer metaztası var 1,5 yıldır neredeyse tüm kemoterapileri aldık ve büyümeyi durduramıyoruz. Çaresizlikten buraya yazıyorum başından geçen bu hastalığı yaşayan önerisi olan ne biliyim yapacak birşeyim kalmadı.” ifadelerini kullanmıştı.

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